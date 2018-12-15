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Москва Снос московских пятиэтажек

20 новых домов по программе реновации построят в Москве в 2019 году

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По программе реновации жилья в следующем году в Москве планируется передать под заселение 20 новых домов, заявил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

МоскваСтоимость жилья в домах, попавших в программу реновации, выросла на 20%Читать подробнее

"В следующем году мы планируем достроить и передать под заселение по программе реновации 20 новых жилых домов общей площадью порядка 300 тыс.кв.м. Строительство домов ведется за счет средств городского бюджета", - рассказал он.

Хуснуллин уточнил, что в этих домах более 5,3 тыс. квартир, которые будут предложены жителям сносимых пятиэтажек.

Заммэра напомнил, что до конца этого года переселение по программе реновации должны начать около 10 тысяч человек. "На сегодня переезды начались в Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном и Северном округах, в ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ", - сказал Хуснуллин.

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.

Перед лицом реновации

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1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.Хрущевки, а в программу реновации вошли не только они, в свое время стали ответом на вопрос обеспечения граждан СССР жильем. Быстровозводимые дома решали задачу переселения жителей сел, расселения бараков и коммуналок, строительства моногородов.Массово сооружавшиеся панельные или кирпичные дома заполнили не только городское пространство - они вошли в отечественное кино, фотографию, литературу, став декорациями городских драмВ текущем тысячелетии власти Москвы решили, что многие подобные строения проще снести, чем ремонтироватьТаким образом повсеместный ремонт, уже ставший визитной карточкой города, проник с московских улиц в дома жителей. Как всегда в таких случаях, после жителей с вызовами столкнется, очевидно, и местный малый бизнес.7 июля на Московском урбанистическом форуме публике был представлен макет, представляющий собой этаж новой московской новостройки, предназначенной для переселения жителей домов, попавших под действие программы реновации. 9 июля в квартирах и комнатах макета многолюдно, периодически перед входом в &quot;дом&quot; образуется очередь, и это несмотря на то, что попасть в квартиры можно не только через импровизированный подъезд, но и через &quot;балконы&quot; квартир.
1 июля президент России подписал закон о реновации жилого фонда. Несмотря на акции против этого закона и самой программы реновации, за включение своего жилища в проект высказались в итоге жители примерно 90% домов (4079 дома из 4543). Жители 276 домов от программы реновации отказались. Закон гарантирует обитателям коммуналок в домах, включенных в реновацию, отдельные квартиры. Вводится очередность сноса домов по программе реновации - сначала с большим износом, затем - с меньшим.
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