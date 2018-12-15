20 новых домов по программе реновации построят в Москве в 2019 году

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - По программе реновации жилья в следующем году в Москве планируется передать под заселение 20 новых домов, заявил журналистам в субботу заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В следующем году мы планируем достроить и передать под заселение по программе реновации 20 новых жилых домов общей площадью порядка 300 тыс.кв.м. Строительство домов ведется за счет средств городского бюджета", - рассказал он.

Хуснуллин уточнил, что в этих домах более 5,3 тыс. квартир, которые будут предложены жителям сносимых пятиэтажек.

Заммэра напомнил, что до конца этого года переселение по программе реновации должны начать около 10 тысяч человек. "На сегодня переезды начались в Восточном, Северо-Восточном, Западном, Юго-Западном, Южном и Северном округах, в ближайшее время реновация затронет Юго-Восточный округ", - сказал Хуснуллин.

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.