Московские власти пожаловались на дефицит подрядчиков для реновации

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Москве не хватает строительных компаний-подрядчиков для реализации программы реновации жилья, заявил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Мы смотрели всех возможных подрядчиков, это около 20-30 крупных компаний. Однако этого объема не хватает для строительства заявленных программой реновации объемов. Скорее всего, у нас будут участвовать подрядчики со всего московского региона", - сказал Хуснуллин.

Он подчеркнул, что компании-подрядчики строительства жилья в рамках программы реновации будут отбираться по специальным квалифицирующим признакам.

"У нас нет каких-то особых ограничений, кроме нескольких квалифицирующих признаков, гарантирующих качество и сроки строительных возможностей этих компаний. Например, на конкурс имеют право заявляться только те компании, которые имеют опыт сдачи за последние три года на территории московского региона не менее 50% от заявленной суммы контрактов", - пояснил Хуснуллин.

Он отметил, что при выборе подрядчика также изучается опыт работы заявляемой компании, ее финансовое положение, задолженности по налогам или кредитам, а также возможные замечания по качеству строительства на предыдущих объектах.

Принятая летом 2017 года программа реновации жилищного фонда Москвы предусматривает расселение и снос 5 171 дома (свыше 350 тыс. квартир). Программа затронет более 1 млн москвичей. По оценкам властей, всего в рамках реновации в городе построят около 40 млн кв.м жилья.