Москва

Программа реновации предполагает снос около 20 домов до конца года

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - До конца этого года Фондом реновации запланированы работы по сносу 18 отселенных домов, сообщил "Интерфаксу" глава департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Он отметил, что все этапы реализации программы реновации, в том числе и в части сноса старых домов, будут определены до конца следующего года.

"К этому времени каждый житель расселяемой пятиэтажки узнает сроки сноса своего старого дома и переезда в новый", - добавил Бочкарев.

Снос первой пятиэтажки по программе реновации в Москве начался 22 августа на улице Константина Федина в районе Северное Измайлово.

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Теги: Реновация

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