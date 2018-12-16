Москва

Активист сообщил о задержании нескольких участников акции на Лубянской площади

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Полиция задержала не менее пяти человек на несогласованной акции на Лубянской площади в Москве в воскресенье, утверждает активист движения "За права человека", которое возглавляет Лев Пономарев, Олег Еланчик.

"Пять человек задержали непосредственно возле здания ФСБ, где проходит акция, еще нескольких ребят задержала полиция, когда они уже покидали акцию, точно число пока неизвестно", - сказал он "Интерфаксу".

Собеседник агентства пояснил, что акция на Лубянской площади проводится вместо несогласованного властями Москвы "Марша за мир. Против насилия", заявку на который подавал правозащитник Пономарев.

По его словам, цель сегодняшней акции - прояснить информацию о якобы применении пыток к фигурантам дела "Сети" и "Нового величия", а также в связи с арестом Пономарева.

Как сказал Еланчик, акция с участием нескольких десятков человек проходит в формате собрания граждан, без лозунгов и плакатов, и не должна требовать согласования. Кроме того, на акцию прибыли активисты движений SERB и НОД, которые провоцируют и оскорбляют участников, добавил активист.

"Интерфакс" не располагает официальной информацией правоохранительных органов относительно данной акции на Лубянской площади.

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Теги: Москва, Лубянская площадь, Лев Пономарев

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