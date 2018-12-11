Путин не исключил, что закон о митингах может быть скорректирован

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин заявил, что не против возможных изменений в закон о митингах, но решение должно быть взвешенным.

"По поводу возможных изменений в закон о митингах и шествиях и так далее. Почему нет? Надо только подумать, и взвешенное решение принять", - сказал Путин на встрече с Советом при президенте РФ по правам человека во вторник.

Он напомнил главе СПЧ Михаилу Федотову о словах в отношении ушедшей из жизни старейшей правозащитницы Людмилы Алексеевой: "Вы добавили - она умела находить компромиссы".

"Ну конечно, понимаете, значит и в условиях действующего закона можно эти компромиссы находить, если есть желание их искать. Тем не менее, посмотреть на ту возможность каких-то корректировок в законе вполне возможно, почему нет", - сказал Путин.

Ранее глава президентского Совета по правам человека заявил, что арест правозащитника Льва Пономарева диктует необходимость реформы закона "О митингах".

"Арест 77-летнего Льва Пономарева ставит вопрос о необходимости совершенствования законодательства о митингах и демонстрациях и формирования культуры свободы собраний - без издевательских отказов в согласовании, без неопознанных казачьих нагаек, без провокаций со стороны организаторов", - сказал Федотов на заседании Совета.