Прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания Пономарева

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Прокуратура начала проверку обстоятельств ареста и условий содержания в спецприемнике правозащитника Льва Пономарева. Об этом сообщил в четверг "Интерфаксу" первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

"Они (прокуратура) в тот же день начали проверку, знаю, что разговор с Юрием Чайкой был. Уже во вторник запросили документы. Закончат проверку - доложат президенту", - сказал Кириенко.

Тверской суд 5 декабря признал Пономарева виновным в организации акции "За наших и ваших детей" в поддержку фигурантов уголовных дел "Нового величия" и группы "Сеть", прошедшей 28 октября на Лубянской площади в столице (часть 8 статьи 20.2 КоАП РФ) и назначил ему наказание в виде 25 суток административного ареста

Мосгорсуд 8 декабря не нашел оснований для отмены ареста правозащитника. Апелляционная инстанция ограничилась сокращением Пономареву срока ареста с 25 до 16 суток.

Согласно фабуле административного дела, к участию в мероприятии правозащитник призвал, репостнув на своей странице в фейсбуке запись об акции.

Защита Пономарева настаивает на отсутствии в его действиях состава правонарушения. По словам его адвоката Генри Резника, правозащитник не высказывал каких-либо идей и не обсуждал никакие политические платформы.

11 декабря президент РФ Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека сказал, что попросит генпрокурора Юрия Чайку проверить законность решения суда об аресте Пономарева.