Сугробы в Москве выросли почти до 30 см

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Прошедший в Москве снегопад к утру вторника на базовой городской метеостанции на ВДНХ дал прирост 7 мм осадков в эквиваленте воды, что составляет 13% от декабрьской нормы, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"На ВДНХ за последние сутки высота снежного покрова выросла с 24 до 29 см, что стало максимальным значением нынешней зимы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, во вторник днём в столице и области при температуре минус 7-9 градусов еще возможны заряды снегопада, однако они не будут столь интенсивными, как накануне.

Между тем, в Центре организации дорожного движения правительства Москвы призывают горожан отказаться во вторник от личного автотранспорта и пересесть на общественный в связи с погодными условиями и усилением предновогоднего траффика на дорогах.

"В вечерний час пик будет как вчера: очень много автомобилей, которые из-за снежных заносов едут медленно, ограничения в центре, заторы у торговых центров", - сказал собеседник агентства.

По данным сервиса "Яндекс. Пробки" в понедельник вечером загруженность столичных дорог оценивалась в 10 баллов из 10 возможных.