В ближайшие 2-3 дня в Москве выпадет еще до 15 см снега

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - С начала декабря в столице выпало уже порядка 45 см снега, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков журналистам в субботу.

"Это почти месячная норма осадков. И до конца уходящего года ожидается еще примерно сантиметров пятнадцать. Этот снег выпадет в основном в ближайшие 2-3 дня", - рассказал он.

По его словам, только за последние сутки прирост снега в Москве местами составил до 7 см, поэтому в городе работает специализированная коммунальная техника. "Привлечено около 8 тыс. единиц различной снегоуборочной техники. Можно и больше привлекать, но в этом пока нет необходимости", - заявил глава комплекса городского хозяйства.

По его информации, все объекты дорожного хозяйства в столице обрабатываются противогололедными материалами в соответствии с действующими нормативами и технологиями, снег вывозится на снегосплавные пункты. Как отметил заммэра, вторая задача - это уборка подходов к остановочным павильонам, станциям Московского центрального кольца и метрополитена.

Кроме того, в городе проводится очистка порядка 17,5 тыс. двускатных кровель от снега и наледи.