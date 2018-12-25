Почти полсотни рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Почти полсотни рейсов задержаны и отменены в московских аэропортах из-за снегопада.

Как сообщили "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны, длительных задержек рейсов по метеоусловиям - свыше двух часов, а также "уходов" самолетов на запасные аэродромы пока не фиксируется.

"Аэродромные службы продолжают работать в усиленном режиме. На аэродромы выведена вся имеющаяся техника, расчистка взлетно-посадочных полос и обработка самолетов перед вылетом могут провоцировать кратковременные задержки - до получаса. Однако длительных задержек не отмечается", - сказал собеседник агентства.

Между тем, по данным сервиса Яндекс. Расписание, во вторник в московских аэропортах задержаны 43 рейса, еще семь отменены. Больше всего рейсов задержано в "Шереметьево" - 22. Еще 11 рейсов задержано и один отменен во "Внуково", а также десять рейсов задержано и шесть отменено в "Домодедово".