В Москве увеличат штраф за неоплату парковки до 5 тысяч рублей

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Мосгордума в среду приняла закон, предусматривающий увеличение штрафа за неуплату парковки на улично-дорожной сети Москвы с 2,5 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Как передал корреспондент "Интерфакса", депутаты одобрили в целом соответствующие поправки в Кодекс Москвы об административных правонарушениях.

"Мы повышаем штраф с 2,5 до 5 тыс. рублей, так как в настоящее время размер штрафа не несоразмерен стоимости стоянки на открытых парковках, которая составляет от тысячи до 7 тыс. рублей за сутки", - сказала на заседании председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Татьяна Портнова.

По ее словам, данный законопроект направлен на злостных нарушителей.

"Некоторые платят 2,5 тысячи и стоят сколько хотят. Чтобы пресечь такие явления и сказать, что закон един для всех, мы принимаем этот закон", - сказала депутат.

В пояснительной записке к документу отмечается, что действующий штраф несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках.

"Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14 400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты отмечают, что установленный в настоящее время штраф в размере 2,5 тыс. рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы, а также вблизи бизнес-центра "Москва-сити" максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час. С введением новых тарифов власти намерены освободить 15-20% парковочных мест в центре города.