Что произошло за день: среда, 26 декабря

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Министерство обороны РФ провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса "Авангард". На канале министерства в YouTube была обнародована видеозапись испытаний. Президент РФ Владимир Путин заявил, что "Авангард" неуязвим для ныне существующих и перспективных средств ПВО и ПРО, он поступит на вооружение уже в 2019 году.

- Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения в десяти областях Украины. Он подчеркнул, что решение связано с подготовкой к президентским выборам. Порошенко заявил, что он гарантирует проведение голосования 31 марта 2019 года.

- Израильские самолеты F-16 накануне создали прямую угрозу двум гражданским самолетам при атаке на сирийские объекты. Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что речь идет о лайнерах, заходивших на посадку в аэропорты Бейрута (Ливан) и Дамаска (Сирия). По данным израильских СМИ, армия обороны Израиля уничтожила склад иранских ракет "Фаджр-5" близ Дамаска.

- Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что расследование нарушений на выборах губернатора Приморского края в сентябре не было доведено до конца. Она добавила, что если нарушения во время уже повторных выборов в регионе подтвердятся, на победу Олега Кожемяко пересчет голосов не повлияет.

- Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку вице-губернаторов Михаила Мокрецова и Игоря Албина. Последний на прошлой неделе обвинил во лжи и самопиаре представительницу обманутых дольщиков Аллу Андрееву, упомянувшую его в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

- В Управлении делами президента РФ рассказали о тендерах по закупке новых автомобилей для ведомства на 400 млн рублей. Официальный представитель Управделами президента Елена Крылова рассказала "Интерфаксу", что произойдет плановая замена машин европейских моделей для чиновников на более дешевые, корейского производства. Ранее на тендеры обратили внимание СМИ.

- Мосгордума приняла закон, увеличивающий штраф за неоплату парковки на улицах столицы с 2,5 тысяч рублей до 5 тысяч рублей. Депутаты объяснили решение удвоить штраф тем, что сейчас водителям выгоднее заплатить 2,5 тысячи рублей за нарушение правил, чем оплачивать стоянку на парковках вне дорожной сети на сумму от 1200 до 14 400 рублей за сутки.