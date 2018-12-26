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В ГИБДД предложили увеличить штраф за повторное вождение без прав до 20-30 тыс. рублей

Есть обновление от 11:14

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Штраф за повторное вождение без водительского удостоверения может увеличиться до 30 тысяч рублей, сообщил начальник ГИБДД РФ Михаил Черников.

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"Сегодня он (штраф) составляет от 5 до 15 тыс. (рублей - ИФ), мы настаиваем, чтобы он составил от 20 до 30 тыс. рублей", - сказал Черников на пресс-конференции в среду.

По его словам, ГИБДД РФ фиксирует много случаев, когда водитель находится за рулем без прав, в том числе по медицинским показателям. "Мы должны побудить к тому, чтобы таких водителей на дорогах наших не было", - подчеркнул Черников.

Он также считает, что введение электронных водительских удостоверений значительно облегчит эту работу.

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Теги: ГИБДД

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