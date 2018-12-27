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Повышенный до 5 тыс. руб. штраф за неоплату парковки в Москве начнет действовать с 9 января

С 31 декабря по 8 января парковка на всех улицах столицы будет бесплатной

Повышенный до 5 тыс. руб. штраф за неоплату парковки в Москве начнет действовать с 9 января
Фото: ТАСС, Артем Геодакян

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Закон о повышении штрафа за неоплату парковки на улицах Москвы с 2,5 до 5 тысяч рублей начнет действовать с 9 января.

Соответствующий документ, принятый Мосгордумой 26 декабря и вносящий изменения в столичный Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

"В четверг, 27 декабря, подписанный мэром закон официально опубликован на сайте мэра и правительства Москвы. Он вступит в силу через десять дней после его официального опубликования, то есть с 8 января. Но так как с 31 декабря по 8 января парковка в Москве бесплатна для всех, включая стоянку на улицах, где по воскресеньям берется плата, то фактически повышенный штраф начнет применяться с 9 января", - пояснил "Интерфаксу" источник в горадминистрации.

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В пояснительной записке к документу, принятому столичными депутатами в среду в первом и окончательном чтениях, отмечается, что действующий штраф "несоразмерен стоимости стоянки на платных городских парковках".

"Так, стоимость стоянки транспортного средства на платной городской парковке на улично-дорожной сети в течение суток может составлять от 960 до 7140 рублей, в капитальном паркинге вне улично-дорожной сети - от 1200 до 14 400 рублей. При этом услуги по размещению транспортных средств на указанных парковках востребованы, что является свидетельством их экономической обоснованности", - говорится в документе.

Депутаты считают, что штраф в размере 2,5 тыс. рублей "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности".

С 15 декабря на ряде центральных улиц Москвы максимальный тариф за парковку повысился с 200 до 380 рублей в час.

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