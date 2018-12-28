Эвакуация автомобилей в Москве с Нового года подорожает на 200 рублей

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Стоимость эвакуации неправильно припаркованных на улицах Москвы основной части автомобилей категории В с мощностью двигателей от 80 до 250 л.с. с 1 января подорожает на 4% до 5,2 тысяч рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" в пятницу.

При этом стоимость суток хранения на спецстоянках транспорта категории В и D разрешенной максимальной массой до 3,5 т, остается неизменной на уровне 1 тыс. рублей.

"Тарифы на перемещение неправильно припаркованных автомобилей изменятся впервые с 2013 года. Для водителей, которые оплачивают перемещение и хранение сразу, продолжит действие скидка в размере 25%", - подчеркнул собеседник агентства.

Он отметил, что для городских служб важно не количество эвакуированных машин, а "обеспечение безопасного и комфортного передвижения для всех жителей города".

"Стоимость перемещения, несмотря на ежегодную инфляцию, оставалась неизменной с сентября 2013 года, и из-за этого сегодня она фактически ниже экономически обоснованной стоимости одной эвакуации", - отметили в пресс-службе.

Стоимость эвакуации транспортных средств категорий А и В с мощностью двигателя до 80 л.с. с 1 января повысится с 3 тыс. до 3,2 тыс. рублей, с мощностью двигателя свыше 250 л.с., за исключением грузовых автомобилей - 7,4 тыс. рублей. Для грузовых и негабаритных автомобилей стоимость перемещения составит 49,2 тыс. рублей.

Стоимость суток хранения для транспортного средства категории А с 1 января составит 520 рублей вместо 500 прежних, категории D разрешенной максимальной массой, превышающей 3,5 т, категории C и E, а также негабаритных автомобилей - 2,2 тыс. рублей (ранее - 2 тыс. рублей).

"Важно отметить, что количество жалоб от автомобилистов на решения об эвакуации составляет 0,7%. То есть почти всегда водители понимают, что их машина мешала движению и стояла с нарушением правил. При этом в спорных ситуациях департамент транспорта всегда занимает сторону автовладельца и принимает решение в его пользу", - добавил собеседник "Интерфакса".

С 15 декабря в столице выросли тарифы на ряде наиболее загруженных улиц, а на 237 из них установлена максимальная цена в 380 рублей в час и отменена бесплатная парковка по воскресеньям.

Кроме того, с 9 января вырастет штраф за неоплату парковки - с 2,5 тыс. рублей до 5 тыс.