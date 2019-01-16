Сотрудники ФСИН приняли роды в новгородской мужской колонии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Сотрудники мужской колонии строгого режима в поселке Панковка Новгородской области приняли роды у жены осужденного, прибывшей на длительное свидание с мужем, сообщила пресс-служба регионального УФСИН в среду.

"Преждевременные роды у 23-летней женщины начались в ночь на среду. Сотрудники колонии Александр Емельяненко и Олег Родин до приезда скорой помощи вместе с отцом ребенка оказывали помощь рожавшей, а после прибытия "неотложки" - помогали врачам", - говорится в информации пресс-службы.

Женщина родила девочку весом около 2 кг и ростом в 43 см. Мама и ребенок находятся в одном из роддомов Великого Новгорода.

Сотрудники Новгородского УФСИН принимали роды впервые за несколько последних десятилетий, добавили в пресс-службе.