Собянин решил уволить директора Парка Горького после новогоднего инцидента

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Директор Парка имени Горького будет уволена после чрезвычайного происшествия, которое произошло в новогоднюю ночь, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Происшествие тщательно расследуем, виновные будут наказаны. Но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку", - написал он на своей странице ВКонтакте во вторник.

Мэр заявил, что дал поручение департаменту культуры уволить директора парка Марину Люльчук. "Хотя, должен сказать, что это решение для меня непростое", - пояснил Собянин.

Он уточнил, что проведал пострадавших при обрушении моста в Парке Горького. "Слава богу, тяжелых травм нет, но людям праздник испортили основательно", - написал мэр.

По его информации, в больницах находятся 12 пострадавших, врачи сделают все для их скорейшего выздоровления. "Всем пострадавшим, несмотря на то, что большинство - не москвичи, будет выплачена компенсация в сумме до 500 тыс. рублей", - добавил Собянин.

Ночью 1 января информированные источники сообщали "Интерфаксу", что во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста в Парке Горького, пострадали люди. Мэр Москвы пообещал разобраться в причинах инцидента.