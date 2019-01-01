Обязанности директора Парка Горького после ЧП возложили на главу Мосгорпарка

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Департамент культуры уволил директора Парка Горького Марину Люльчук после обрушения моста на его территории в новогоднюю ночь, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства во вторник.

"Сегодня прекращены трудовые отношения с директором и заместителем директора по режиму и безопасности ЦПКиО имени Горького, обязанности директора парка временно возложены на руководителя объединенной дирекции "Мосгорпарк" Вячеслава Дунаева", - уточнил собеседник агентства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин написал на своей странице "ВКонтакте", что виновные в ЧП в парке будут наказаны, "но уже очевидно, что администрация парка допустила серьезную недоработку". Он заявил, что дал поручение департаменту культуры уволить Люльчук.

По данным мэра, в больницах после инцидента находятся 12 пострадавших, тяжелых травм нет.

Ночью 1 января информированные источники сообщали "Интерфаксу", что во время запуска фейерверков и новогодних поздравлений рухнула конструкция деревянного моста в Парке Горького, пострадали люди.