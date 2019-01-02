На юго-востоке Москвы загорелся ангар

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Металлический ангар горит на юго-востоке Москвы, сообщает сайт столичного главка МЧС.

"2 января 2019 года в 14 часов 42 минуты в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г. Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: ш. Фрезер, дом 12, где происходит загорание в металлическом ангаре. Площадь пожара по предварительной информации составляет около 800 кв. метров", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сведений о пострадавших не поступало.