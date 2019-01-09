В Мытищах девочка выстрелила себе в лицо при попытке сделать селфи с пистолетом

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В подмосковных Мытищах начали доследственную проверку из-за ранения 13-летней девочки, которая выстрелила себе в лицо из травматического пистолета при попытке сделать селфи; об этом в среду сообщает главное следственное управление СК по Московской области.

"По данным следствия, 5 января 2019 года девочка, находясь на втором этаже дачного дома, расположенного в г.о. Мытищи, решила сделать фотографию - селфи. Для этого она без ведома своего отца достала из кобуры его травматический пистолет и в процессе фотографирования (...) по собственной неосторожности нажала на курок пистолета", - говорится в сообщении.

Установлено, что у отца есть разрешение на хранение и ношение травматического пистолета. При этом мужчина привлечен к административной ответственности за ненадлежащее хранение оружия.