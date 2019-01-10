Волоколамское шоссе в Москве полностью перекрыто от МКАД до Сокола

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение на Волоколамском шоссе перекрыто в обе стороны из-за подтопления Тушинского тоннеля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичной ГИБДД.

"Сотрудниками ГИБДД по г.Москве перекрыто движение по Волоколамскому шоссе от Ленинградского шоссе в направлении Московской области, а также от МКАД в направлении центра",- сказали в пресс-службе.

В ведомстве обратились к водителям с просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.

Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу", что затопление части Тушинского тоннеля произошло около 11:00 из-за проседания грунтовой отсыпки канала имени Москвы. Площадь проседания составила 75 кв.м. В результате на дорогу выливается 40-50 литров воды в секунду.

По предварительной версии, выброс воды из канала имени Москвы мог произойти из-за того, что вода промыла дамбу, и что на устранение последствий потребуется порядка девяти часов. Движение по Волоколамскому шоссе планируют восстановить в пятницу.