"Аэрофлот" изменит расписание рейсов в "Шереметьево" из-за закрытия одной из ВПП

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" анонсировал изменения в расписании рейсов в/из "Шереметьево" в воскресение в связи с закрытием одной из взлетно-посадочных полос.

"Просим следить за информацией об изменениях в расписании рейсов "Аэрофлота" 13 января. Расписание вскоре будет скорректировано в связи с закрытием одной взлетно-посадочной полосы аэропорта "Шереметьево" по причине выкатывания самолета авиакомпании Smartwings", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

"Аэрофлот" будет проводить оперативное оповещение пассажиров через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в твиттере. Пассажиры, прибывшие в аэропорт и чьи рейсы задержаны, будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам "Аэрофлот", - добавили в компании.

Представитель "Шереметьево" ранее сообщил, что службы аэропорта "предпринимают все усилия для скорейшей ликвидации последствий" инцидента и минимизации задержек других рейсов.

На борту воздушного судна рейса QS 1003 чешской авиакомпании Smart Wings находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.

Лайнер авиакомпании Smartwings в воскресенье выкатился на 100 метров за пределы взлетно-посадочной полосы при разбеге.

В результате инцидента в "Шереметьево" задержали почти 30 рейсов.