Женщина, упавшая на рельсы в столичном метро, направлена в НИИ им. Склифосовского

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Шестидесятивосьмилетняя женщина, выжившая после падения на рельсы на станции метро "Перово" в Москве, направлена в НИИ имени Склифосовского, сообщил "Интерфаксу" руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, медики после осмотра пассажирки на месте происшествия поставили предварительный диагноз - ушибленная рана головы, а также ушибы и растяжения мягких тканей.

Мышляев уточнил, что инцидент на станции "Перово" произошел в 10:10. Жительница Московской области оказалась на жестком пути под прибывающим электропоездом. Машинист применил экстренное торможение, но поезд по инерции накрыл потерпевшую.

"Сотрудники УВД на метрополитене оперативно вызвали наряд скорой медицинской помощи. Напряжение с жесткого пути было снято в 10:12, затем потерпевшую извлекли в 10:25 и доставили в комнату полиции для оказания первой медицинской помощи, в 10:32 напряжение и движение поездов были восстановлены",- добавил Мышляев.

Ранее о происшествии на станции метро "Перово" "Интерфаксу" рассказал источник, знакомый с ситуацией.