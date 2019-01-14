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Москва

Пассажир упал на рельсы станции "Перово" московского метро

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Движение поездов на Калининской линии московского метро затруднено в понедельник из-за падения пассажира на рельсы, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Инцидент произошел на станции "Перово". С контактного рельса снято напряжение для извлечения пострадавшего", - сказал собеседник агентства. Он не располагает информацией о состоянии упавшего на рельсы.

Другой источник "Интерфакса" уточнил, что пассажир упал на рельсы в 10:25. Чтобы достать пострадавшего, снималось напряжение с контактного рельса, из-за этого отсутствовало движение поездов на участке от станции "Новокосино" до станции "Шоссе энтузиастов".

В пресс-службе столичного метро в 10:27 понедельника подтвердили, что на "желтой" ветке увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.

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