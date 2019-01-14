Женщина выжила после падения на рельсы станции метро "Перово" в Москве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Пассажирка метро выжила после падения на пути станции "Перово" Калининской линии московского метрополитена в понедельник утром, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"На станции "Перово" снималось напряжение для извлечения пассажира с путей. Пострадавшей оказалась женщина, она жива, состояние уточняется", - сказал собеседник агентства.

Ранее другой источник "Интерфакса" сообщал, что пассажир упал на рельсы в 10:25. Для извлечения пострадавшего снималось напряжение с контактного рельса, отсутствовало движение поездов на участке от станции "Новокосино" до станции "Шоссе энтузиастов".

В пресс-службе столичного метро сообщили "Интерфаксу", что к настоящему времени движение поездов на Калининской линии восстановилось, поезда следуют в соответствии с графиком.

В московской подземке подтвердили, что в 10:27 понедельника на "желтой" ветке были увеличены интервалы движения поездов из-за инцидента с пассажиром.