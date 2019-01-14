В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра и гололеда

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Сложные погодные условия сохранятся в Москве и Подмосковье 14 и 15 января, сообщает Гидрометцентр России.

В регионе на ближайшие сутки объявлен "желтый" уровень опасности из-за порывистого ветра и сильной гололедицы, уточнили в ведомстве.

Гидрометцентр информирует, что столичный регион в течение недели будет находиться под влиянием семейства циклонов, которые удержат на фоне низкого атмосферного давления неустойчивую погоду - облачную с осадками, временами ветреную и колебаниями температуры.

"В целом, погода будет более теплой, чем характерная для середины января", - говорится в прогнозе синоптиков.

По данным Гидрометцентра, средняя суточная температура будет превышать климатическую норму на 5-6 градусов, а во вторник и пятницу - даже на 8-9 градусов (в эти дни максимальная температура в столице может достичь слабых положительных значений).

Гололедица сохранится, при понижении температуры она может быть сильной, предупреждают метеорологи.