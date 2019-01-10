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Москва

Наземные службы аэропортов Москвы перешли на усиленный режим работы из-за погоды

Есть обновление от 01:45

Ни один самолет на запасные аэродромы пока не ушел

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Москве в ночь на четверг похолодало, на некоторые районы опустился туман, в аэропортах задержаны свыше двух десятков рейсов.

"Температура воздуха к ночи стала вновь снижаться, в отдельных районах достигая минус 13 - минус 15 градусов Цельсия. Наземные службы в аэропортах работают в усиленном режиме, все самолеты перед вылетом в обязательном порядке проходят противообледенительную обработку. Также обрабатываются взлетно-посадочные полосы, рулежки и перроны", - сообщил "Интерфаксу" в авиадиспетчерских службах московской воздушной зоны.

Противообледенительная обработка занимает время, это может спровоцировать кратковременную задержку рейсов продолжительностью до получаса.

Собеседник агентства напомнил, что московские аэропорты аккредитованы по всепогодной категории и в случае ухудшения метеоусловий командиры воздушных судов сами принимают решение о посадке в зависимости от достаточности видимости, собственной квалификации, коэффициента сцепления с полосой и других параметров.

"Тем не менее ни один самолет пока на запасные аэродромы не ушел", - сказал он.

Между тем к ночи на некоторые районы Москвы опустился сильный туман.

По данным сервиса "Яндекс.Расписания" в аэропортах задержано 25 рейсов, 16 отменено. Больше всего рейсов задержано в "Шереметьево" - 12, еще семь рейсов задержано и девять отменено в "Домодедово" и шесть рейсов задержаны и семь отменены во "Внуково".

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Теги: Россия, Москва

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