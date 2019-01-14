В Москве установилось аномально низкое атмосферное давление

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Москва находится во власти обширного североатлантического циклона, что стало причиной очень низкого атмосферного давления в регионе, сообщил сайт "Метеоновости" в понедельник.

По информации синоптиков, в первый день рабочей недели атмосферное давление опустилось до 729 мм ртутного столба (972 гПа), а во вторник еще чуть понизится до 728 мм (971 гПа).

Сайт уточняет, что рекорды атмосферного давления не обновятся, но текущие значения приблизятся к ним.

Метеочувствительным людям следует в предстоящие пару дней очень внимательно отнестись к своему здоровью.

Рекорд атмосферного давления для 14 января - 720 мм ртутного столба и был зафиксирован в 1948 году. Минимум для 15 января - 719 мм ртутного столба, так же отмечался в 1948 году, говорится в сообщении.