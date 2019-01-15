Мужчина попал в больницу после падения на него льда с крыши в центре Москвы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сход наледи произошел во вторник в центре Москвы, есть пострадавший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

Инцидент произошел по адресу: Лялин пер., д. 20. "Мужчина, оказавшийся в это время у здания, пострадал и направлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жилой дом обслуживает частная управляющая компания "Дом-Мастер". "Префектура и прокуратура Центрального административного округа неоднократно направляли требования данной управляющей компании об очистке кровли и об устранении нарушения законодательства", - заявили в префектуре.

По информации собеседника агентства, в последний раз Басманная межрайонная прокуратура Москвы вносила представление в отношении директора управляющей компании "Дом-Мастер" 6 января 2019 года.