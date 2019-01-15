Главные новости
МоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в год
Москва

Мужчина попал в больницу после падения на него льда с крыши в центре Москвы

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Сход наледи произошел во вторник в центре Москвы, есть пострадавший, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Центрального административного округа.

Инцидент произошел по адресу: Лялин пер., д. 20. "Мужчина, оказавшийся в это время у здания, пострадал и направлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что жилой дом обслуживает частная управляющая компания "Дом-Мастер". "Префектура и прокуратура Центрального административного округа неоднократно направляли требования данной управляющей компании об очистке кровли и об устранении нарушения законодательства", - заявили в префектуре.

По информации собеседника агентства, в последний раз Басманная межрайонная прокуратура Москвы вносила представление в отношении директора управляющей компании "Дом-Мастер" 6 января 2019 года.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро
Авария случилась во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"Подробнее
 Три станции московского метро возобновили работу после подтопленияТри станции московского метро возобновили работу после подтопления
Затопление на салатовой ветке не привело к повреждению инженерных коммуникацийПодробнее
 Движение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопленияДвижение на участке салатовой ветки метро приостановлено из-за подтопления
Закрыты станции "Окружная", "Верхние Лихоборы" и "Селигерская"Подробнее
 В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"В СКР назвали возможные причины происшествия в "Шереметьево"
В ведомстве не исключают ошибки пилотирования или некачественной уборки ВПП, из-за чего самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосыПодробнее
Почти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнеромПочти 30 рейсов задержали в "Шереметьево" из-за инцидента с чешским лайнером
Ранее самолет Smartwings выкатился на 100 метров за пределы полосы при разбеге, никто не пострадалПодробнее
 Тушинский тоннель в Москве открыли после затопленияТушинский тоннель в Москве открыли после затопления
Тоннель начало затапливать утром, когда дала протечку стенка канала имени МосквыПодробнее
 Движение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницыДвижение по Волоколамскому шоссе будет перекрыто до пятницы
Выброс воды из канала имени Москвы в районе Тушинского тоннеля мог произойти из-за того, что вода промыла дамбуПодробнее
 В Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеляВ Москве перекрыто Волоколамское шоссе из-за затопления Тушинского тоннеля
К ЧП привел разлив воды с сооружений канала имени МосквыПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 14 января6 фото
14 января
Фотохроника 14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты6 фото
14 января
Взрыв бытового газа в жилом доме в городе Шахты
Лучшие фото недели10 фото
11 января
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроВ миреСуд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеЭкономикаДля преодоления бедности россиянам не хватает 800 млрд рублей в годВ миреИз-за "шатдауна" Трампу пришлось заказать для приема в Белом доме еду из фастфудаВ РоссииРоскомнадзор повторно потребовал от Google фильтровать запрещенные сайты в поискеВ миреВселенский патриархат опубликовал текст томоса о предоставлении автокефалии ПЦУ

Суд в Таиланде вынес приговор Насте Рыбке

Суд в Таиланде вынес приговор Насте РыбкеГражданке Белоруссии дали условный срок за проведение секс-тренинга в Паттайе Подробнее

Патрушев заявил об одном совершенном в России теракте в 2018 году

Порошенко подтвердил гарантии тем, кто останется верен "церкви Московского патриархата"

Вратарь Петр Чех завершит карьеру по окончании сезона

Мужчина попал в больницу после падения на него льда с крыши в центре Москвы

Голикова заявила о неготовности властей индексировать пенсии для работающих пенсионеров

Россиянина убили в Абхазии

Голодец высказалась против введения налога на выезд из РФ

Жильцов поврежденного взрывом газа дома в Шахтах начали пускать за вещами

Второй случай смерти от "свиного гриппа" зафиксирован в Армении

Минкомсвязи оценило в 5% долю россиян, не смотрящих телевизор

Около ста собственников уничтоженных взрывом в Магнитогорске квартир обратились за компенсацией на покупку жилья

Волейболисты "Зенита" попали в ДТП в Турции перед матчем Лиги чемпионов

В РФ разработали метод поиска углеводородов Арктики лазерным улавливанием газов

Кровати из досок и стульев установили в пензенской больнице из-за наплыва пациентов

Сергей Карякин не покинет гонку "Дакар-2019" после аварии

Медведев обвинил США в агрессивной экономической политике и дедолларизации в РФ

Суд в Москве отказался передать в военный суд вопрос о продлении ареста украинским морякам

Траур по погибшим объявлен в Шахтах 16 января

Медведев предложил упростить жизнь бизнеса с помощью "регуляторной гильотины"

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');