Женщина погибла в результате падения снега с крыши дома на юго-востоке Москвы

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Несчастный случай произошел днем в пятницу в Москве: в результате падения снега с крыши погибла женщина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе префектуры Юго-Восточного административного округа.

"В районе 13:00 у дома 3 в Танковом проезде для проведения работ по удалению наледи с кровли и очистки от снега была огорожена территория, выставлены ограждения. В процессе работ женщина перешла через ограждения, ее попытался остановить сотрудник ГБУ "Жилищник" района, отвечающий за безопасность проведения работ", - сказал представитель префектуры.

Он заявил, что женщина, личность которой устанавливается, проигнорировала все предупреждения и оттолкнула сотрудника ГБУ.

"В этот момент на нее упал снег с крыши", - уточнил собеседник агентства.

В префектуре подчеркнули, что в результате несчастного случая женщина погибла, сотрудник ГБУ "Жилищник" доставлен с травмами в больницу.