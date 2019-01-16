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Москва

Столичные власти решили внепланово проверить газовые плиты москвичей

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Внеплановая проверка газового хозяйства в жилом секторе столицы продлится до 23 января и затронет около 1,8 млн единиц оборудования, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Мэром города Сергеем Собяниным принято решение и отдано соответствующее распоряжение по проведению внеочередной проверки состояния газового хозяйства в Москве", - сказал Бирюков журналистам в среду.

Он уточнил, что в первую очередь будут проверены все внутридомовые газовые системы, а также индивидуальное газовое оборудование в каждой квартире, будь то водонагреватели или газовые плиты.

"Мы сегодня в городе имеем около 1,8 млн газовых приборов, газовых плит, которые находятся в собственности населения. Надо сказать, что примерно 30% - это плиты, которые имеют срок службы более 35 лет и их, конечно, надо менять. А весь остальной парк, более двух третей, он уже обновлен", - пояснил глава комплекса городского хозяйства.

Говоря о замене газовых приборов, Бирюков напомнил, что стоимость таких услуг, оказываемых специалистами "Мосгаза", составляет 1300-1350 рублей, что значительно ниже, в 2-2,5 раза, чем аналогичные услуги частных компаний.

Заммэра также сообщил, что обследование газового хозяйства жилого сектора столицы будет проводиться ежедневно, с 8:00 до 21:00.

"Если житель изъявит желание, чтобы к нему пришли проверить приборы в квартире в более позднее время, после 21:00, то наши службы будут готовы выполнить такую заявку", - пообещал заммэра.

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По его информации, проверка всего жилого фонда Москвы в старых границах завершится в течение недели, а затем, по договоренности с правительством Московской области и компанией "Мособлгаз", регулярные обследования начнутся и в частном жилом секторе.

"В первую очередь это жилой фонд на территории Троицкого и Новомосковского административных округов и других территорий города, где обслуживанием занимается "Мособлгаз", - пояснил заммэра.

Бирюков заявил, что газовому хозяйству Москвы уделяется самое серьезное внимание, за последние восемь лет была проведена серьезная реконструкция семи больших газораспределительных пунктов.

"Город силами "Мосгаза" ежегодно ремонтируют до 100 км газовых магистралей. Надо сказать, что за последние семь лет не допущено старение газового парка, газовых сетей или же оборудования, а наоборот, идет обновление", - добавил Бирюков.

Ранее он сообщил журналистам, что для проведения обследования работоспособности газового хозяйства в жилых домах в каждом административном округе будет создана специальная комиссия, в состав которой войдут представители префектур и управ районов, управляющих компаний, АО "Мосгаз", Мосжилинспекции, департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы и главного управления МЧС России по Москве.

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