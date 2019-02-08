Государству предложат выделить 20 млрд рублей на газовые датчики в панельных домах

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Общественная палата РФ готовит предложения федеральным властям выделить финансовые средства в размере 20 млрд рублей для оснащения панельных домов с газоснабжением газовыми датчиками во избежание трагедий, подобных взрыву в жилом доме в Магнитогорске 31 декабря. Об этом сообщил секретарь палаты Валерий Фадеев.

"Мы подготовили оценки: чтобы поставить газовые датчики во все панельные дома, которые сыпятся, когда взрывается газ, требуется порядка 20 млрд рублей. По меркам нашей страны и госбюджета это небольшие деньги", - заявил Фадеев в пятницу при открытии фотовыставки в Общественной палате под названием "Магнитогорск. Сопереживаем. Помним. Скорбим", приуроченной к 40-му дню трагедии в Магнитогорске.

"Мы будем предлагать Госдуме и правительству, чтобы провести такую работу, чтобы трагедий, по крайней мере, такого масштаба (как в Магнитогорске) никогда не было", - добавил Фадеев.

На фотовыставке представлены фотографии региональных СМИ с места обрушения дома, в больницах, пунктах временного размещения и помощи пострадавшим.

В Магнитогорске утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов десятиэтажного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Прогремевший взрыв полностью его разрушил. 39 человек погибли. В больницы попали пять человек. Спустя почти три недели после трагедии ответственность за произошедшее взяла на себя запрещенная в России террористическая группировка ИГ.