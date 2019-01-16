Путин распорядился расселить пострадавший от взрыва газа дом в Магнитогорске

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил губернатору Челябинской области Борису Дубровскому расселить жильцов пострадавшего от взрыва газа дома в Магнитогорске.

"Дом нужно расселить", - сказал Путин в среду в ходе совещания с членами правительства РФ.

Президент поручил Дубровскому в кратчайшие сроки сформировать предложения по тому, как лучше осуществить расселение дома. "Ясно, что это будет стоить каких-то денег. Я думаю, что свыше 1 млрд - 1,3 млрд рублей, по предварительным подсчетам. Надо пойти навстречу людям и дом расселить целиком. Всем предоставить жилье", - сказал Путин.

Он добавил, что финансирование будет осуществлено из трех источников, в том числе регионального и федерального бюджетов. "И с "Магниткой" (Магнитогорский металлургический комбинат - ИФ) поговорим. Знаю, что они откликаются всегда на такие вещи", - сказал Путин.

Взрыв в Магнитогорске

Утром 31 декабря в Магнитогорске в результате взрыва газа обрушился подъезд 10-этажного 12-подъездного жилого дома на проспекте Карла Маркса. Под завалами оказались десятки человек, в ходе спасательных работ было извлечено 39 тел. Были госпитализированы шесть человек, в том числе 11-месячный младенец, который провел под завалами более 35 часов.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее сообщалось, что большинство жильцов после всех необходимых работ смогут вернуться в свои квартиры; планировалось снести два подъезда, разделив дом на два отдельно стоящих здания.