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Что произошло за день: суббота, 19 января

Филарет объявил себя патриархом всея Руси-Украины, а суд продлил срок задержания Насте Рыбке

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Московский суд продлил Насте Рыбке задержание на 72 часа. Ее адвокатам дали время собрать дополнительные материалы в ее защиту. Следствие ходатайствует о ее аресте по подозрению о вовлечении в проституцию. Адвокат рассказал, что в деле двое потерпевших: "Давыдова и Насыр". Сама Рыбка заявила, что не виновна и не собирается "никак компрометировать" Олега Дерипаску.

- Лидер бывшего Киевского патриархата Филарет опять объявил себя патриархом всея Руси-Украины. Именно в таком качестве он благословил поминать его за богослужениями недавно созданной церкви Украины.

- Пермские следователи проверят сообщения об охоте чиновников на спящего медведя. Как написали местные СМИ, глава одного из поселений в Пермском крае и его знакомый - бывший топ-менеджер энергетической компании - расстреляли спящего в берлоге медведя.

- В Москве снова закрыли для движения участок Ферганской улицы. 15 января этот же участок перекрывали из-за проседания грунта в диаметре около 10 метров на проезжей части.

- Самолет Москва - Дубай экстренно сел в Волгограде из-за недомогания пяти пассажиров. Врачи осмотрели людей, и трое пассажиров лайнера "Уральских авиалиний" продолжили путешествие, а двое отказались лететь. Также на борту находилась пьяная женщина, которую высадили в Волгограде. В отношении нее составлен протокол о мелком хулиганстве.

- Православные отметили праздник Крещения Господня. В Москве, по данным на 12:00, места для купаний посетили около 270 тыс. человек. Всего же по России участие в массовых купаниях и богослужениях приняли более 2,4 миллиона человек. В РПЦ напомнили, что купание в проруби, вопреки распространенному мнению, не избавляет от грехов.

- Нескольких участников акции памяти Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой задержали. Как утверждают очевидцы, одного из участников задержали за радужный флаг, остальных - при попытке выяснить причины произошедшего.

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