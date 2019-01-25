Московский подросток получил ожоги почти всего тела, играя с керосином

Москва. 25 января. INTERFAX.RU - Московский подросток получил сильные ожоги, играя со сверстниками с канистрой керосина, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"По данным следствия, вечером 24 января 15-летний юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% тела", - сказала Иванова в пятницу "Интерфаксу".

По ее словам, пострадавший был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

"В ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили пустую канистру с характерным для керосина запахом", - сказала представитель следствия.

Она отметила, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ).

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Следователи также проверят условия жизни и воспитания подростка в семье", - добавила Иванова.