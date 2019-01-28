Москва

Подросток арестован в Москве по подозрению в поджоге сверстника

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Суд в Москве арестовал подростка, задержанного по подозрению в поджоге 15-летнего юноши, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

"В рамках расследования уголовного дела следователями получены данные о причастности к поджогу 16-летнего подростка, который находился совместно с потерпевшим в подъезде жилого дома. В настоящее время в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Иванова в понедельник "Интерфаксу".

Ранее она сообщила, что вечером 24 января юноша, находясь совместно с двумя несовершеннолетними в подъезде жилого дома по улице Берзарина, получил ожоги 98% поверхности тела, а на месте происшествия была обнаружена канистра с остатками керосина.

Пострадавший незамедлительно был доставлен в медицинское учреждение. Расследуется уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК РФ), сказала представитель следствия.

Между тем, знакомый с ситуацией источник сообщил "Интерфаксу", что пострадавший подросток скончался. "В настоящее время выясняется, стало ли возгорание одежды подростка следствием умысла или произошло в ходе баловства с огнем", - сказал собеседник агентства.

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