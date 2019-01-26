Прокуратура решила установить причину отмены рейсов в аэропортах Москвы

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) взяла на контроль соблюдение прав пассажиров в связи с многочисленными отменами и задержками авиарейсов в аэропортах Московского авиаузла, сообщили "Интерфаксу" в субботу в надзорном ведомстве.

"Московская межрегиональная транспортная прокуратура в связи с заявлениями ряда авиакомпаний об отмене и задержках авиарейсов по причине неблагоприятных погодных условий в Московском регионе контролирует соблюдение прав пассажиров (потребителей)", - сказала представитель ММТП Екатерина Короткова.

По ее словам, в настоящее время Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по установлению причин задержек и отмены рейсов, соблюдения при этом прав пассажиров и предоставления им соответствующих услуг при ожидании рейсов.

В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ММТП.

Накануне сообщалось, что, в частности, "Аэрофлот" сообщил, что отменяет в эти выходные, 26 и 27 января, более 130 рейсов из московского аэропорта "Шереметьево" и обратно. Так, в субботу отменяются 68 вылетов, в воскресенье - 63. Также в эти дни "Аэрофлот" изменит время отправления десятков рейсов из/в Москву, сообщается на сайте перевозчика.

Решение принято "в связи с прогнозом неблагоприятных метеоусловий в аэропорту "Шереметьево", указывает перевозчик.

"Оповещение пассажиров проводится через центр информации и бронирования, - говорится в сообщении. - Прибывшие на регистрацию будут обеспечены всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами "Аэрофлота".