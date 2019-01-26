В Utair предупредили пассажиров о возможных задержках рейсов из "Внуково"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В авиакомпании Utair сообщили о возможных задержках рейсов из аэропорта "Внуково" в связи с обработкой самолетов от обледенений, сообщили в субботу в компании.

"26 января из-за метели возможны задержки рейсов из Внуково в связи с дополнительной противообледенительной обработкой самолетов. Задержки могут составить от 15 минут до часа, в зависимости от трафика рейсов в аэропорту", - говорится в сообщении Utair в твиттере.

26 января из-за метели возможны задержки рейсов из Внуково в связи с дополнительной противообледенительной обработкой самолетов.

Задержки могут составить от 15 минут до часа, в зависимости от трафика рейсов в аэропорту. — Utair (@UTairAvia) 26 января 2019 г.

Ранее Гидрометцентр России сообщил, что количество выпавшего снега в Москве в субботу может стать рекордным за последние 68 лет.