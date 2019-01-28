Снегопад в Москве длился 37 часов подряд

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Снег, начавшийся утром в минувшую субботу, шел в Москве 37 часов подряд, сообщил сайт "Метеоновости" в понедельник.

На город за это время выпало около половины месячной нормы осадков, говорится в сообщении.

Самый сильный снегопад был в центре Москвы: на улице Балчуг за субботу выпало 12 мм осадков, за воскресенье - еще 11 мм.

На ВДНХ выпало 20,7 мм. По оценкам синоптиков, за двое суток высота снежного покрова на ВДНХ выросла на 17 см и к утру понедельника достигла 49 см, что в полтора раза выше нормы.

Самый глубокий снег лежит на востоке Москвы, в Измайлово его высота достигает 56 см.

Самая большая высота снежного покрова для 28 января в Москве была зафиксирована в 1957 году и составляла 56 см.