Москва

Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 лет

За несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте воды

Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 лет
Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Прошедший в субботу днем в Москве снегопад стал самым мощным за последние 68 лет метеонаблюдений в столице, сообщили "Интерфаксу" в Гидрометцентре России.

"Всего за несколько часов 26 января днем на базовой метеостанции на ВДНХ выпало 10 мм осадков в эквиваленте воды, что выше предыдущего максимального показателя дня, установленного 26 января 1999 года - 9,1 мм", - сказал собеседник агентства.

По прогнозам синоптиков, после небольшого перерыва еще до 10 мм осадков может выпасть в Москве в воскресенье, а полностью снегопад прекратится лишь ко вторнику.

В столице 27 января сохранится морозная погода с температурой ночью минус 8-10 градусов, по области - минус 7-12 градусов, днем - 3-5 градусов мороза, по области - минус 3-8 градусов. При этом сохранится погода с порывистым ветром до 17 метров в секунду.

Со вторника в столичном регионе ожидается дальнейшее потепление с дневными температурами около минус 1-3 градусов мороза.

Ранее в субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своей странице в твиттере, что коммунальные службы столицы в ближайшие несколько дней будут работать в усиленном режиме.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Москва

Новости по теме

Москва
Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 летСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 лет
За несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте водыПодробнее
 Экс-замминистра энергетики Кравченко задержан в МосквеЭкс-замминистра энергетики Кравченко задержан в Москве
Он подозревается в мошенничествеПодробнее
 В выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопадВ выходные на Москву обрушится самый мощный за зиму снегопад
В субботу на смену морозам придет метельПодробнее
 Научно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жильеНаучно-технологический центр МГУ получит территорию, предназначавшуюся под жилье
Путин выступил на заседании попечительского совета университета и пообещал, что пространства вокруг вуза будут использованы для его развитияПодробнее
Очевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в МосквеОчевидцы сообщили о задержании участников акции памяти Маркелова и Бабуровой в Москве
По словам одного из ее организаторов, нескольких человек задержали на Гоголевском бульвареПодробнее
 Второй человек за день погиб от падения льда с крыши дома в МосквеВторой человек за день погиб от падения льда с крыши дома в Москве
Возбуждено уголовное делоПодробнее
 Новая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссеНовая разворотная эстакада открылась на Волоколамском шоссе
Водителям, которые едут в Щукино, больше не придется разворачиваться у канала им. Москвы - теперь можно по эстакаде повернуть на улицу Академика КурчатоваПодробнее
 Гидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метроГидроудар назвали возможной причиной затопления участка салатовой ветки метро
Авария случилась во время строительства второго вестибюля станции "Окружная"Подробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Лучшие фото недели10 фото
25 января
Лучшие фото недели
Фотохроника 25 января5 фото
25 января
Фотохроника 25 января
Неделя высокой моды в Париже10 фото
24 января
Неделя высокой моды в Париже
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВ результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекМоскваСубботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 летВ миреИспания, Франция и Германия назвали условие признания Гуаидо президентом ВенесуэлыКультураУмер композитор Мишель ЛегранВ миреПосол Венесуэлы заявил о готовности Каракаса принять посредничество МосквыВ миреПочти десять человек погибли из-за обрушения дамбы в Бразилии

Шесть пострадавших при взрыве в кафе под Саратовом получили ожоги 25% поверхности тела

Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 лет

Субботний снегопад в Москве оказался самым мощным за почти 70 летЗа несколько часов выпало 10 мм осадков в эквиваленте воды Подробнее

В результате взрыва в кафе под Саратовом шесть человек получили тяжелые травмы

Еще 22 человека были отправлены домой после осмотра в больнице Подробнее

Небензя назвал заседание СБ ООН элементом стратегии США по смене власти в Венесуэле

Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Лучшим из россиян стал Александр Логинов, финишировавший седьмым Подробнее

Помпео в СБ ООН призвал все страны поддержать противников Мадуро

В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человек

В результате взрыва в кафе в под Саратовом пострадали 35 человекВо время празднования свадьбы на кухне заведения взорвался газовый котел Подробнее
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2019 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179038846947763', params: { p1: 'byueg', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');