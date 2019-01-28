Москва

Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра

В Подмосковье высота снежного покрова приблизилась к 57 см

Высота сугробов в Москве достигла рекордной высоты в полметра
Фото: ТАСС, Сергей Карпухин

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Высота снежного покрова на главной метеостанции столицы (ВДНХ) за последние двое суток увеличилась с 31 до 49 см, сообщили "Интерфаксу" в метеобюро Москвы в понедельник.

"Это рекордная для нынешней зимы высота сугробов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в некоторых районах Подмосковья высота снежного покрова еще больше. Так, в Павловском Посаде в ходе двухдневного снегопада сугробы увеличились до 57 см.

По данным синоптиков, за неполные двое суток в Москве выпало около половины месячной нормы осадков, которая в январе составляет 42 мм.

Активная фаза осадков в столичном регионе завершилась. Днем в Москве возможен лишь небольшой снег при температуре минус 3-5 градусов и северном ветре с порывами до 5-10 м/c.

Власти Москвы заявили, что на полную очистку города от выпавшего в выходные дни снега понадобится неделя.

Кроме того, мэрия в понедельник попросила автомобилистов пересесть на городской транспорт, чтобы не мешать коммунальным службам убирать снег в течение дня.

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