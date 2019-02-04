В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за тумана и гололедицы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В связи с неблагоприятными погодными условиями в столичном регионе Гидрометцентр России с вечера понедельника объявил желтый повышенный уровень погодной опасности.

Уточняется, что с 21:00 4 февраля до 09:00 5 февраля предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях действует в связи с туманом, с 09:00 до 21:00 5 февраля - в связи с сильной гололедицей.

Согласно прогнозам, в понедельник днем в Москве температура воздуха составит 1-3 градуса тепла, ночью и днем во вторник - от 0 до минус 2 градусов.

В ночь с 5 на 6 февраля температура опустится уже до 8-10 градусов мороза и минус 8-13 по области, днем 6 февраля в городе минус 2-4 градуса, по области - минус 1-6 градусов. Аналогичный характер погоды, по данным Гидрометцентра, сохранится до выходных.