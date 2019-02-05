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Москва

Температура воздуха в Москве в понедельник вновь достигла максимуму за эту зиму

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Воздух на главной московской метеостанции на ВДНХ в понедельник прогрелся до плюс 2,8 градуса, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"Вчера в Москве был повторен температурный максимум нынешней зимы, установленный 18 января", - сказал собеседник агентства во вторник.

Он уточнил, что, таким образом, самыми теплыми днями зимы в городе пока считаются 18 января и 4 февраля с показателем плюс 2,8 градуса.

По данным наблюдений, самый морозный день зимы в Москве был зафиксирован 23 января (минус 19,8 градуса).

Синоптики прогнозируют в столичном регионе резкое похолодание в ближайшие сутки. В ночь на среду в Москве может подморозить до минус 8-10, в Подмосковье местами - до минус 13 градусов.

Теги: Москва

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