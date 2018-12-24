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Проезд на московской канатной дороге в Лужниках стал платным

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Московская канатная дорога Лужники - Воробьевы горы, работавшая с 27 ноября бесплатно, с понедельника начинает взимать плату с пассажиров, сообщает пресс-служба компании.

Стоимость проезда в будние дни по московской канатной дороге в одну сторону составит 400 рублей, туда и обратно - 700 рублей. В выходные дни стоимость проезда - 500 рублей в одну сторону, туда и обратно - 800 рублей.

Канатная дорога работает ежедневно, с 12:00 до 20:00. Поездку на фуникулерах возможно оплачивать с помощью списания средств с кошелька карты "Тройка".

Московская канатная дорога открылась 27 ноября. На следующий день в ее работе произошел сбой, который был связан с хакерской атакой. В штатном режиме комплекс заработал лишь 30 ноября.

Позже Московская канатная дорога закрывалась для посетителей с 3 по 6 декабря в связи с плановым ежегодным освидетельствованием объекта Ростехнадзором.

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