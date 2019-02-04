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Москва

Суд продлил задержание аспиранта МГУ на 72 часа по делу об изготовлении взрывчатки

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Балашихинский городской суд Московской области не стал рассматривать вопрос об аресте аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу об изготовлении взрывчатки и продлил ему срок задержания на 72 часа, сообщили "Интерфаксу" в суде в понедельник.

По словам собеседника агентства, к рассмотрению ходатайства следствия о заключении Мифтахова под стражу суд вернется 7 февраля.

Согласно материалам суда, Мифтахов подозревается в "незаконном изготовлении взрывчатых веществ" (ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина в воскресенье заявила, что подзащитный сообщил ей о применявшихся к нему пытках.

В связи с этим ученые-математики и преподаватели математики из МГУ, Математического института им. Стеклова, Российской академии наук (РАН), Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), Московского физико-технического института (МФТИ), Курчатовского института, "Сколтеха" и ряда иностранных университетов накануне опубликовали на сайте студенческого интернет-журнала Doxa открытое письмо, которое собрало более трех сотен подписей.

Теги: Московская область, Балашиха

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