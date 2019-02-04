Члены ОНК встретятся с аспирантом МГУ, заявившим о пытках в ОВД Балашихи

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Московской области проверяет информацию о неправомерном применении силы к задержанному аспиранту мехмата МГУ Азату Мифтахову в ОВД Балашихи.

"Информация об этом к нам поступает от журналистов и правозащитников. На настоящий момент она проверяется. С задержанным встретятся члены комиссии и проверят информацию, при необходимости будет проведен осмотр с медиками", - сказал председатель ОНК Московской области, председатель экспертного совета по безопасности и взаимоотношениям граждан с правоохранительными ведомствами Антон Цветков.

Информированный источник 1 февраля сообщил "Интерфаксу", что аспирант механико-математического факультета МГУ был задержан сотрудниками правоохранительных органов по подозрению в изготовлении взрывчатки в общежитии университета.

"По предварительным данным, 25-летний уроженец Нижнекамска - аспирант мехмата МГУ - был задержан по подозрению в изготовлении взрывчатки в комнате общежития университета на Ленинских горах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, правоохранительные органы вышли на след фигуранта в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в подмосковной Балашихе 11 января.

Источник отметил, что задержанный признался в изготовлении в сентябре 2018 года взрывчатки, которую он успел испытать. "В ходе обыска в его комнате были обнаружены следы взрывчатки, армейская одежда, рации, телефоны и анархистская литература", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что подозреваемый является членом анархистской организации и выступал как организатор акций. В 2018 году был приговорен к штрафу за применение насилия в отношении полицейского.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина накануне сообщила, что ее подзащитный рассказал ей о пытках, в том числе с использованием шуруповерта, в ОВД Балашихи, куда он был доставлен после задержания. По словам адвоката, на теле молодого человека остались соответствующие следы.

Ученые-математики и преподаватели математики из математического института им. В.А.Стеклова РАН, МГУ, НИУ ВШЭ, МФТИ, Курчатовского института, "Сколтеха" и ряда иностранных университетов накануне опубликовали на сайте студенческого интернет-журнала Doxa открытое письмо с призывом "прекратить пытки в отношении Мифтахова и других задержанных" и требованием справедливого расследования дела.

Письмо собрало более трех сотен подписей солидарных с математиками ученых, исследователей и студентов других научных направлений.

В понедельник суд в Подмосковье рассмотрит вопрос о мере пресечения для Мифтахова.