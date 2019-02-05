Правозащитники подтвердили травмы у аспиранта МГУ, заявившего о пытках в полиции Балашихи

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Члены Общественной наблюдательной комиссии Московской области посетили задержанного аспиранта мехмата МГУ Азата Мифтахова и подтвердили наличие у него телесных подтверждений, сообщил член подмосковной ОНК Валерий Борщев.

"Мы познакомились с документами. Надо отдать должное изолятору временного содержания, там в личном деле находится справка из районной больницы, протокол медицинского освидетельствования ИВС (изолятор временного содержания - ИФ), где указаны телесные повреждения", - сказал Борщев "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что, в соответствии с медицинским освидетельствованием, у Мифтахова выявлены повреждения на грудной клетке, на боку, а также ссадины на шее и ухе.

"Когда мы с ним разговаривали, он мне показал эти ссадины, следы шуруповерта, которым его пытали. Эта рана замазана зеленкой. Он рассказал о том, что его били по лицу, по ногам, требовали дать признательные показания, но он не признался", - добавил правозащитник.

Кроме того, Мифтахов, "чувствуя опасность", порезал руки, после чего его доставили в больницу, где сделали повязку, добавил Борщев.

Также Мифтахов заявил членам ОНК, что в течение суток перед официальным задержанием находился не в ОВД, а в помещении по обслуживанию полиции, которое принадлежит МВД. Там, по словам задержанного, к нему применялось насилие.

Борщев добавил, что задержанному не предоставили возможность позвонить родственникам и адвокату, что является нарушением. По словам правозащитника, Мифтахов заявил обо всех нарушениях на суде по избранию меры пресечения, который состоялся в минувший понедельник, однако по просьбе прокурора судья прекратила его выступление как не относящееся к делу.

"Это, конечно, возмутительный факт, идет свидетельство нарушения законности. Прокурор должен заняться расследованием этих фактов, а не препятствовать их оглашению. В связи с этим у ОНК возникает вопрос: мы будем подавать акт в областную прокуратуру, но обычно она направляет такие заявления в районную, а как они будут проверять эти факты, если на суде их представитель препятствовал их оглашению?" - сказал Борщев.

Он также сообщил, что в настоящий момент Мифтахов находится в ИВС в камере с двумя другими задержанными, кормят его нормально, жалоб на изолятор нет.

О задержании 25-летнего уроженца Нижнекамска в общежитии МГУ на Ленинских горах 1 февраля "Интерфаксу" сообщил информированный источник. По словам собеседника агентства, сотрудники правоохранительных органов вышли на молодого человека в ходе расследования уголовного дела, возбужденного после обнаружения неразорвавшегося самодельного взрывного устройства в Балашихе 11 января.

Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина в воскресенье заявила, что подзащитный сообщил ей о применявшихся к нему пытках.

Накануне суд продлил срок задержания Мифтахова на 72 часа.