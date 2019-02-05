В Москве задержали двух мужчин с 15 кг амфетамина

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Двое мужчин, перевозившие 15 кг амфетамина, задержаны и помещены под стражу в Москве, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД Ирина Волк.

Полицейские остановили на улице Свободы автомобиль, находящийся в розыске. "При разговоре водитель нервничал и на вопрос сотрудников ГИБДД о наличии запрещенных веществ ответил, что в машине находятся наркотики, которые он должен поместить в различные тайники на территории города Москвы", - рассказала Волк.

На место прибыли сотрудники кинологической службы и следственно-оперативная группа. "Осмотрев автомобиль, сотрудники полиции обнаружили тайники в багажнике, под передним и задним сиденьями, где находились 14 пакетов с порошкообразным веществом. Согласно проведенному исследованию изъятое вещество является амфетамином. Общий вес изъятого составил 15 килограммов", - отметила Волк.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.