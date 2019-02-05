Доходы бюджета Москвы в 2018 году выросли на 13,3%

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Объем поступивших доходов бюджета Москвы в 2018 году вырос на 13,3% по сравнению с 2017 годом и составил 2 трлн 376,6 млрд рублей, расходов - на 10,5% до 2 трлн 315,1 млрд рублей. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента финансов столицы во вторник.

При этом налоговые доходы поступили в городской бюджет в объеме 2 трлн 44,3 млрд рублей, что на 13,8% больше показателя 2017 года.

Поступления по налогу на доходы физических лиц в прошлом году выросли на 14,5% до 938,3 млрд рублей, по налогу на прибыль организаций - на 14,1% до 764 млрд рублей. По налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 2018 году в бюджет Москвы было направлено 95,9 млрд рублей, что на 26,2% больше показателя 2017 года.

Неналоговые доходы в прошлом году поступили в бюджет в сумме 255,5 млрд рублей.

На финансирование реализации государственных программ Москвы из бюджета за год было направлено 2 трлн 217,6 млрд рублей, что составляет 96% от общего объема расходов городской казны.

Наибольший объем расходов осуществлен по госпрограммам "Развитие транспортной системы" (542,1 млрд рублей), "Социальная поддержка жителей Москвы" (449,2 млрд рублей) и "Столичное образование" (287,6 млрд рублей).

На госпрограмму "Столичное здравоохранение" из бюджета Москвы направлено 230,9 млрд, а с учетом средств бюджета Московского городского фонда обязательного медицинского страхования расходы на охрану здоровья москвичей в 2018 году превысили 427,6 млрд рублей.

В течение прошлого года госдолг Москвы погашен на сумму 4,3 млрд рублей, и на 1 января 2019 года снизился до 30 млрд рублей.