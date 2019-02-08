Оттепель разбудила енотов-полоскунов в Московском зоопарке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Еноты-полоскуны вышли из спячки в Московском зоопарке, однако их полного пробуждения стоит ждать не раньше марта, сообщили в пятницу в пресс-службе парка.

Заглянувшая на этой неделе в столицу оттепель разбудила енотов-полоскунов: мирно дремавшие в своем уютном и теплом домике звери вышли на улицу, чтобы немного побродить, осмотреть владенья и, конечно же, подкрепиться ❄☀🌲



Vd: Н.Назарова pic.twitter.com/fQWO24UkUh — Московский Зоопарк (@moscowzoo) 8 февраля 2019 г.

Как отметили в пресс-службе, еноты, в отличие от сурков, не могут спать всю зиму беспробудно, зверьки пребывают в состоянии, которое принято назвать "зимний сон". "Они могут просыпаться по нескольку раз за зиму, когда почувствуют потепление, и выходить из укрытия, чтобы проверить, не наступила ли весна. В том случае, если енот понимает, что снега еще слишком много, и не ощущает приближения теплого времени года, он возвращается обратно и снова засыпает", - рассказали представители зоопарка.

По данным парка, еноты спят группами по несколько особей - так теплее и уютнее. На улицу после пробуждения, как правило, отправляются не все животные, а только один из них.