В Московском зоопарке родились пингвинята

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - В Московском зоопарке родились первые в этом году детеныши - потомством обзавелись пингвины Гумбольдта и большие бакланы, сообщает в понедельник пресс-служба учреждения.

Родителями стали сразу четыре пары пингвинов. Птенцы начали вылупляться 2 января; сейчас им чуть больше месяца; большую часть времени они проводят в специальных норах, куда взрослые пингвины приносят корм.

"Сейчас старший пингвиненок весит около 1200 г, младший - 500 г, их тело покрыто сероватым пухом, разительно отличающимся от гладкого глянцево-черного оперения родителей. За каждым из них ухаживают родители: они кормят птенцов, отрыгивая полупереваренную рыбу, а также согревают их. Выходить из своих норок пингвинята начнут ближе к середине марта, тогда наши посетители смогут разглядеть их во всей красе. Примерно в это же время они начнут самостоятельно питаться – заглатывать небольших рыбок, принесенных киперами. А после пары линек их будет не отличить от взрослых особей", - рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

У пары больших бакланов потомство появилось в канун Нового года. Сейчас им уже полтора месяца, по размеру они почти догнали своих родителей, однако они пока не покидают гнезда и все время пронзительным писком требуют корма.

К выведению птенцов готовятся также пеликаны, черные лебеди, лебеди-шипуны, казарки, мандаринки и белоголовые сипы.

"Несмотря на то, что до конца календарной зимы остается больше трех недель, обитатели зоопарка уже чувствуют приближение тепла и готовятся к приходу весны", - говорится в сообщении зоопарка.